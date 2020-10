VIDEO. Hombre en Argentina ahorca a su perro por morder a su hijo

Los perros suelen ser llamados los mejores amigos del hombre y en muchos casos es así. Algunos de estos animales de compañía ayudan a los humanos en labores de rescate y brindan protección mientras otros esperan fielmente a que sus dueños regresen del trabajo para compartir tiempo juntos.

Por desgracia, muchos perros en todo el mundo se encuentran en situación de abandono y se enfrentan al maltrato animal incluso por parte de las propias familias que deberían cuidarlos.

El pasado 6 de octubre tuvo lugar un desafortunado incidente. Una noticia sobre el terrible maltrato animal acontecido en Berazategui, una ciudad en Buenos Aires, Argentina, se ha viralizado y le ha dado la vuelta al mundo causando indignación entre la gente por el injusto final que tuvo “El Negro”, un perro que había sido adoptado hacía cuatro años por una familia.

Los hechos fueron denunciados por vecinos de la zona quienes dieron aviso a la policía de que Iván Luque había ahorcado a su perro en la parte trasera de su casa.

Tras ser cuestionado por medios argentinos, el hombre narró que lo había hecho porque el perro había mordido a su hijo de 2 años.

“El perro atacó a mi nene y casi me lo mata. Recibo un llamado de mi señora en el trabajo, llorando a los gritos, ‘Veníte que el Negro mordió a Lisandro’. Inmediatamente llego acá y me encuentro a mi señora llena de sangre, el nene a los gritos… El nene tenía tanta sangre en la cara que no le podíamos encontrar la herida,” relató Luque.

El hombre de 29 años de nacionalidad argentina dijo a los medios que el rostro de su hijo estaba tan ensangrentado que no podían encontrar las heridas causadas por el perro y decidieron llevarlo al hospital.

Antes de partir, el hombre llevó al perro al patio trasero para amarrarlo a un poste, sin embargo, esto no fue lo que ocurrió.

“Yo me acuerdo que agarro una soga que tengo en el taller y lo llevo a atarlo al fondo. Yo recuerdo que lo dejé atado en el fondo”, dijo el hombre. No obstante, las duras imágenes presentadas por los vecinos para levantar la denuncia muestran que el perro fue ahorcado.

Aunque el hombre afirma que su intención no era ahorcar al “Negro”, admitió ante los medios la verdad de lo acontecido: “La realidad es que yo colgué al perro. Yo lo maté. Yo en ese momento fui al fondo y lo dejé atado al ‘Negro'. Lo até como dejarlo atado a un poste, pero yo lo maté. Lo levanté”.

Así mismo, aseguró que le han dicho que lo que pasó fue por un “estado de shock” pues mencionó que el perro era un perro muy pacífico, que se llevaba bien con su hijo y que nunca había tenido ningún tipo de pelea o incidentes que sugirieran que pudiera ser agresivo.

“El Negro” era un perro de aproximadamente 9 años de edad que había sido adoptado por la familia dos años antes de que naciera Lisandro, el pequeño que hoy se encuentra fuera de peligro. No obstante, el daño causado al perro de la familia es irreversible.

Algunos vecinos contaron que el perro nunca había tenido un problema de conducta, al contrario de lo que dijeron de Luque, a quien describieron como un hombre violento que ha tenido problemas por los cuales se había mudado a ese vecindario, afirmaciones que niega el acusado.

Las autoridades ya se encuentran investigando los hechos. Medios argentinos afirmar que este tipo de acciones son castigadas con penas de 15 días a un año en prisión, según dicta la Ley de Maltrato Animal del país sudamericano.