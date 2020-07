VIDEO. Hombre ‘estalla’ contra anciana en supermercado al negarse a usar cubrebocas

Un video que circula por las redes sociales muestra a un hombre furioso discutiendo con una anciana luego de que ésta le solicitara usar cubrebocas dentro de un supermercado en Florida.

El hombre, vestido con una camiseta roja con el estampado “Running The World Since 1776” y pantalones cortos aparece en el video gritando “¡Me siento amenazado! ¡Retroceda, retroceda! ¡Baje su teléfono! ¡Me estás acosando!” mientras se dirige de forma violenta a la usuaria que le pidió que cumpliera la política sanitaria de la tienda Costco, ubicada el Gulf Coast Town Center.

“No te estoy acosando, te estás acercando a mí”, le contesta la mujer.

Otro espectador de la discusión le pidió al hombre que se tranquilizara ya que sólo le habían pedido que se pusiera la cubierta facial para evitar la propagación del coronavirus.



De acuerdo con medios estadounidenses, el material fue grabado el pasado 27 de junio por otro usuario que se encontraba en el supermercado, pero fue hasta esta semana que Billy Corben, un ‘documentalista’ famoso de Fort Myers, obtuvo el clip y lo compartió en internet haciéndolo viral entre sus más de 82 mil seguidores.

El autor del video no quiso ser identificado por motivos de seguridad.

Tras ganar cientos de comentarios y ser compartido miles de veces, los internautas lograron identificar al hombre que aparece en las imágenes como Daniel Maples, trabajador de Ted Todd Insurance.

Florida man at Fort Myers Costco in "Running the World Since 1776" shirt flips out on elderly woman who asked him to wear a mask and man who defended her #BecauseFlorida (via @profjaffar ) pic.twitter.com/PDOvi33qHK

De inmediato la empresa sentenció la conducta agresiva del hombre, quien había sido su agente de ventas desde 2016, y dijo en un comunicado que había sido despedido.

“Gracias a todos por sus comentarios y mensajes para crear conciencia sobre un ex empleado de Ted Todd Insurance”, se lee en un escrito de Charley Todd.

“Su comportamiento en el video está en conflicto directo con los vendedores de nuestra compañía y su empleo ha finalizado. El comportamiento amenazante y la intimidación van en contra de nuestra misión principal de ser asesores de confianza en nuestra comunidad También estamos comprometidos a revisar de inmediato nuestra cultura interna existente en TTI”.

Threatening behavior and intimidation go against our core mission to be trusted advisors in our community. We are also committed to immediately reviewing our internal existing culture at TTI. We ask that further feedback be sent to [email protected]

Charley Todd

CEO