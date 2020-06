VIDEO. Hombre se pelea con empleado de Walmart para entrar sin cubrebocas

Un hombre golpeó a un empleado para tratar de entrar a una sucursal de Walmart en Florida sin cubrebocas, aunque es obligatorio para todos los clientes durante la pandemia de coronavirus.

En redes sociales se viralizó un video que muestra al cliente tratando de ingresar al supermercado, en la ciudad de Orlando.

Cuando el hombre se aproxima a la entrada, con el rostro totalmente descubierto, uno de los trabajadores del lugar se acerca para bloquear la entrada. Sin embargo, el sujeto lo empuja y forcejea para quitarlo de su paso, lo que lo lleva a caer al suelo, sin que el empleado lo toque. Otra de las personas que presenció la escena le ofreció un cubrebocas extra, pero fue ignorada.



El trabajador de Walmart le pide que salga de la tienda, pero el cliente insiste y corre para ingresar. Al volver a interponerse en su camino, el hombre lo empuja contra una caja llena de jitomates.

Al volver a decirle que se retire del lugar, el sujeto de lentes y camisa a cuadros se dirige hacia los pasillos y el empleado tuvo que perseguirlo nuevamente.

El video ha sido compartido en más de 45 mil cuentas de Twitter desde el pasado fin de semana.

El incidente ocurrió el sábado pasado, el mismo día en que las autoridades del condado de Orange decretaron como obligatorio el uso de mascarillas en todos los lugares públicos, ante un incremento en los casos de Covid-19 durante la reapertura de Florida.

#COVID19 Update:



316 cases since yesterday

Order requiring facial coverings, effective 6/20

New testing sites in Apopka, Zellwood and more: https://t.co/K06XjJ5ypC

Applications for Individual and Family Assistance Program will reopen on 6/22: https://t.co/vdn63TbbjH pic.twitter.com/cihLbfJz8G