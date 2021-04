VIDEO. Joven se gradúa y sorprende a su papá quien trabaja como bolero

Si duda la historia es conmovedora, lo que se desconoce es la identidad de los personajes y la ubicación exacta, solo se sabe que ocurrió en México.

La joven terminó su carrera universitaria y se tituló como licenciada en Administración de Empresas a pesar de las carencias que hay en su familia. El día de su gran logro decidió sorprender a su papá para agradecerle su apoyo incondicional.

El hombre ha trabajado por años como bolero y todo este tiempo pensaba que su empleo avergonzaba a su hija pero estaba totalmente equivocado pues ella siempre tuvo presente los sacrificios que su padre hizo.

La madre de la joven los abandonó por irse con otra familia. Desde entonces, el hombre tuvo que trabajar el triple que antes para poder sacar adelante a su hija. Incluso no tuvo tiempo para rehacer su vida con otra pareja.

A través de un video que circula en redes sociales, se puede apreciar a la profesionista mostrar carteles detrás de su padre quien se encontraba lustrando zapatos:

“Mi papá siempre ha pensado que me avergüenza, pero gracias a él hoy me gradué. Mi mamá nos dejó por otra familia y él siempre dio la cara por mí. Nunca buscó a otra mujer porque decía que yo era la mujer de su vida. Nunca ganó mucho dinero, pero trabajaba el doble o el triple para que nunca nos faltara nada. No pudimos llevar invitados a la graduación, así que decidí llevar la sorpresa a su trabajo”.

TODO ESTABA PLANEADO

El profesor que ayudó a la joven con su tesis acudió con ella al lugar donde su padre se pone a trabajar y se hizo pasar por un cliente. Mientras el maestro le hacía la platica al señor sobre la difícil vida que ha llevado, su hija le hacía este regalo a sus espaldas.

En sus carteles había mensajes en los que valoraba y agradecía al hombre que la crío y luchó por ella. Cuando su papá notó la presencia de su hija, muy emocionado la abrazó.

