VIDEO. Jóvenes insultan y tosen encima de un chofer que les pidió usar cubrebocas

Un vídeo que circula en redes sociales ha causado indignación pues se muestra el momento en que pasajeras insultaron y tosieron encima de un chofer de Uber que, segundos antes, les había pedido usar cubrebocas para seguir con el viaje.

El conductor identificado Subhakar Khadka relató que el 7 de marzo recogió a las jóvenes de una fiesta y le pdió a las pasajeras que utlizarán cubrebocas, sin embargo la reacción de ellas fue insultarlo gritarle y toserle encima.

“Nunca les dije nada malo, nunca maldije, no me criaron de esa manera. No golpeo a la gente, no me criaron de esa manera”, expuso Subhakar Khadka al citado medio.