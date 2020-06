VIDEO. La reacción de la burra Baldomera tras dos meses sin ver a su dueño

No me da vergüenza que me oigáis llorar, porque aquí está una de las demostraciones de amor más incondicionales que existen. La de la mi burra y amiga BALDOMEREEEEEEEERA al verme después de dos meses (aviso a sensiblones como yo: ella también llora) Y yo venía todo el camino a Él Borge preparándome por si no me reconocía...