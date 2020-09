VIDEO. Lanza cohete y por mal cálculo incendia la casa

México.- El accidente provocado por el uso de fuegos pirotécnicos, afortunadamente, no presentó heridos ni víctimas, pero casi incendian su vivienda.

El video muestra cómo un hombre, con motivo de festejar el 15 de septiembre, se dispone a lanzar un cohete, pero en lugar de dirigirse hacia el cielo, terminó en el techo de la casa de quien lanzó la pirotecnia.

En redes sociales el video se utilizó para concientizar sobre el uso de pirotecnias sin las medidas de protección necesarias.

Aunque para muchos el video resulta divertido, muestran los accidentes que pueden suceder.

El hombre ni siquiera se había dado cuenta que el cohete estaba en el techo de su casa, pero la gente que presenció el momento comenzó a advertirle y gritar, por lo que segundos después se apresuró para apagarlo.

Si no hacen caso de ponerse un cubrebocas, que podemos esperar de la vida”,”Pero qué imbécil! Al menos era su casa y no la del vecino”,”Espero no hayan tenido mayores problemas. Pero es la única manera de que entiendan, por lo menos, esa familia”, compartió un usuario de Twitter sobre el incidente.