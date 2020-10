VIDEO. Llaman #LadyMP a conductora que chocó contra adulto mayor en Cancún

José Manuel se encontraba cocinando en su casa de Cancún, cuando una persona llegó a bordo de una bicicleta para avisarle sobre un accidente. Su abuelo, el señor Alfredo Ramírez Aracen, de 61 años, había sufrido un percance. En un principio dudó que hablara de su familiar, pero tras una serie de preguntas confirmó que la información era verdad.

En 15 minutos, José Manuel y otro famillar llegaron al lugar donde estaba su abuelo. Las grúas ya se estaban llevando los carros involucrados en el choque, después de lo cual su abuelo fue llevado supuestamente a declarar.

“La mujer, Catalina, se burlaba y tenía una actitud muy prepotentemente”, recuerda José Manuel.



El joven publicó en su cuenta de Facebook que su abuelo había tenido el accidente y que la mujer que lo había ocasionado se decía “pudiente”.

"El día de hoy mi abuelo tuvo un accidente en donde lo chocaron a él (carro amarillo) y a una señora más (carro azul), por una señora que estaba alcoholizada (Carro Rojo); la señora es "pudiente" la cual empezó a decir que es ministerial", escribió el nieto de la víctima.

“Veníamos circulando por la avenida Huayacan cuando al llegar al fraccionamiento Arboledas hice un alto por un tope. Venía en el carril izquierdo y otra persona en el derecho, cuando sentí el golpe en la parte de atrás y por el impacto le pegué al automóvil que venía a mi derecha y quedé del otro lado. Después de que me golpeó a mí (la camioneta), se fue contra un poste que arrancó totalmente”, relata el señor Alfredo Ramírez en entrevista para EL UNIVERSAL

“La señora venía muy tomada y tenía latas de cervezas. Después llegaron unas personas (que supone eran agentes), limpiaron todo y tiraron todo a la basura. Después llegó la policía”.

Mientras pasaba todo esto, Alfredo asegura que la mujer les decía que ella era Ministerio Público.

En redes sociales se bautizó a la mujer como #LadyMP. En los videos compartidos con esa etiqueta se puede apreciar a una mujer hablando por celular y con otras personas que se encuentran cerca.

“Si somos compañeros debes cooperar, sabes cómo funciona esto”, se escucha en uno de los videos proporcionados por José Manuel, el nieto de Alfredo. Quien lo dice es otra mujer, quien aparentemente es elemento de seguridad, mientras que la conductora, aún dentro del carro, le responde: “somos del mismo grupo, no me trates como delincuente”.

Alfredo, quien padece de hipertensión, diabetes y cardiopatía, tomó su medicamento momentos después del impacto por el susto y dolores.

Asegura que la mujer a bordo de la camioneta que provocó el accidente estaba en estado de ebriedad y que eso puede apreciarse en los videos que la otra víctima tomó con su celular. Sostiene que la conductora conducía a una velocidad aproximada de 160 km por hora en una carretera de máximo 70 km.

Como él no tenía celular, le pidió a una persona que estaba en bicicleta que le avisara a su familia sobre el percance.

“Nos citaron en la procuraduría, había pasado como una hora y en ese tiempo ya le habían quitado la borrachera (a la mujer)”, dice. A ellos, asegura, nunca los llevaron al médico; les dieron unas hojas a firmar y les dijeron que la mujer sólo quería reparar los vehículos.

Ahí también le dijeron que una aseguradora puede proteger completamente a un conductor, aún cuando éste se encuentre en estado de ebriedad. A causa del impacto, el hombre dice que tiene dolores en la espalda, pantorrillas y piernas.

Asegura que tanto a él como a la otra víctima del accidente, los “presionaban” para firmar un supuesto perdón, asegurándoles que una vez que lo hicieran, se les repararían los daños a sus vehículos. Ambos se negaron, pero como Alfredo no tiene seguro, es la otra parte quien está viendo con su seguro el proceder de la denuncia, que hasta el momento no se ha interpuesto.

El hombre afirma que la mujer sí es Ministerio Público, aunque de momento no hay algo que compruebe si tiene ese cargo. Dice que no hay una denuncia formal, pero que al momento de los hechos no había un agente de tránsito y, pese a esto, los agentes de seguridad tomaron su declaración sobre el supuesto de los hechos.

Por ahora, Alfredo y la otra persona afectada durante el accidente esperan una fecha para proceder con la denuncia.

Hasta el momento no hay una respuesta por parte de las autoridades de Cancún sobre lo que sucederá o si esta mujer es parte de sus trabajadores.