VIDEO. Maestra explota contra alumnos en clase virtual

Durango.- El momento en el que una maestra estalló contra sus alumnos se viralizó en redes sociales. Durante la clase virtual se observa cuando les dijo que si les pondría falta si apagan su cámara.

De acuerdo con usuarios de Twitter, se trata de una docente de la Universidad Juárez del Estado de Durango, de la Facultad de Psicología, Terapia y Comunicación.

En el video, la maestra de nivel superior mostró la poca paciencia que tiene para con sus alumnos a la hora del pase de lista, incluso les advierte a una de sus alumnas que su cámara está apagada y que si no la puede ver, tendrá falta.

Y Victoria Torres tampoco, prende la cámara”, se escucha que dice.

Pero enseguida la alumna le responde que “sí está prendida maestra”, pero ella le dice que no y le pone falta.

Pues a mi me aparece apagado, por lo tanto tiene falta conmigo… o arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo faltas, y a la tercera falta yo los doy de baja en mi materia”, les dice molesta.

El video tiene una duración de un minuto con 30 segundos, en donde desde el inicio de la clase se aprecia la mala actitud de la profesora. Después le grito a un joven quien le quiso argumentar que que quizá no los observa por complicaciones propias de su dispositivo o Internet, pero ella lo descarta de inmediato, asegurando que puede ver a los demás y a algunos, entre ellos él, no.

Al pedirle la palabra para intentar abogar por su compañera, otro joven llamado Guillermo también sale regañado y castigado con una falta.

Sí entre nosotros nos podemos ver, eso quiere decir que ...”, dice el joven, pero es interrumpido por la maestra.

A mi no me importa Guillermo, ¿qué parte no te queda claro?, conmigo no está”.

Pero lo que hace molestar aún más a la docente de Durango llamada Sara Marisa, es cuando el joven le dice que el internet de ella es el que está fallando.

Yo a todos los demás los veo y a ti es al único que no veo, ¿mi internet está mal porque a ti no te veo? Ubícate niño, apagame tu micrófono, a mi no me interesa, tienes falta”, le dice molesta.

Al final les recuerda que la hora de entrada:

La hora de entrada a la clase es a las dos en punto. Quien no tenga la cámara prendida, y no me interesan los motivos, si yo no lo veo, no está en mi clase."

El momento causó reacciones en Twitter, donde señalan que aunque ella tuviera la razón, no es la actitud más correcta por parte de una maestra.