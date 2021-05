VIDEO. Maestra grita e insulta a alumno por no portar cubrebocas

Estados Unidos.- Una profesora de la escuela secundaria de Poynette, en Wisconsin fue captada en video cuando insultó a un estudiante por no usar cubrebocas, pese a que el joven ya había sido vacunado y autoridades de ese país han recomendado dejar de usarlo una vez que han recibido la dosis contra el Covid-19.

En la grabación se puede ver al estudiante sentado en el suelo mientras la profesora lo insulta diciéndole "imbécil" e "irrespetuoso".

"¡No me importa si estás vacunado, idiota! No quiero enfermar y morir", le dijo. "No eres una persona especial por aquí [...]. Eres un imbécil".