VIDEO. Mesero se vuelve viral por su forma de cargar platos

Ser mesero actualmente es una de las actividades que puede no generar mucho dinero debido a que la pandemia del coronavirus no ha permitido que muchos establecimientos de alimentos abran sus puertas, además de que, de hacerlo, los clientes no abundan.

Por lo mismo, acaso no había mejor momento para apreciar las habilidades de este mesero que conquistó TikTok por su forma de cargar los platos.





Es por esta razón que un usuario de TikTok quiso destacar la labor de un joven que ejerce este oficio, ya que es capaz de llevar cinco ordenes en su brazo. El video en el que un mesero de playera roja carga cinco platos sobre su brazo extendido, demostrando un gran equilibrio rápidamente se volvió viral, después de que el usuario NTWRK lo subiera a la app de videos cortos.

En el video que tiene una corta duración, se aprecia que el que graba el video, anima al joven mesero, mientras este se acomoda los cinco platos en su brazo izquierdo, para posteriormente, tomar un sexto con su mano derecha.

Cabe señalar que, muchas personas se sorprendieron no solo por la habilidad de acomodarse cinco platos en el brazo, sino por la velocidad y agilidad con que el joven lo hace. El video generó varias reacciones positivas en las que algunos usuarios expresaron su admiración.

El video ya cuenta con 8 mil 78 “me gusta” y 149 comentarios.

Hablando de TikTok, otro video que también se volvió viral en la plataforma la semana pasada fue el realizado por Alma Gómez, mejor conocida como “Cositas”, quien decidió regresar para deleite de sus fans, a través de esta plataforma.

En uno de sus primeros videos, Cositas indicó que usará la imaginación para seguir enseñando a realizar manualidades con materiales fáciles de conseguir.



Sin embargo, además de manualidades, el canal tendrá más sorpresas, ya que contará con una sección de cocina, acertijos y "muchas cositas más".

"Esto es para jóvenes, ¿no importa? Bueno, hola, amigos, permítanme presentarme, mi nombre es 'Cositas' y me encanta usar la imaginación. En TikTok voy a hacer manualidades, una sección de cocina, voy a contar cuentos, historias, adivinanzas, les voy a poner acertijos y muchas cositas más. Necesitan algunos materiales y mucha imaginación" dijo Gómez.

Este video ya cuenta con más de un millón de reproducciones, más de 186 mil “me gusta” y 15.1 mil comentarios. Tal fue el impacto que tuvo, que posteriormente Cositas subió otro video en el que agrade el apoyo recibido y compartió las reacciones de las personas que emocionados mostraron algunos proyectos que hicieron cuando eran niños gracias al programa.

"Quiero agradecerles esas muestras de cariño y todo ese buen recibimiento que me han dado en TikTok, muchas gracias".

Actualmente el canal de TikTok de Cositas cuenta con siete videos, 181.6 mil seguidores y 249.9 mil “me gusta”.