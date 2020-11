VIDEO. Modelo halla cámara oculta en un cargador de teléfono

Estados Unidos.- Una modelo que había alquilado alojamiento a través de la plataforma Airbnb descubrió durante su hospedaje una cámara oculta disfrazada de cargador de teléfono.

Los hechos se registraron en un departamento en la ciudad de Brooklyn, Estados Unidos, cuando la modelo Alex Undone notó el cargador en la sala.

Según relató la víctima, a primera vista, el dispositivo parece un simple enchufe de toma de corriente con una conexión de cable USB, pero oculta una entrada para una tarjeta de memoria portátil que almacena fotos capturadas por una lente colocada en la parte frontal.

Ante esto, la mujer denunció a la policía, pero le dijeron que su caso estaba en “una zona gris” es decir, no estaba claro si la cámara estaba infringiendo la ley o si el anfitrión había avisado anteriormente a la plataforma Airbnb de la existencia de este aparato.

Mi privacidad fue violada y utilizada para Dios sabe qué. Me robaron la tranquilidad y ni siquiera me permitiré pensar en lo peor que podría haber sido esto si mi hija hubiera estado conmigo. Por favor, protéjase porque estos sistemas no lo harán”, dijo.