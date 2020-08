VIDEO. Mujer ‘discrimina y humilla’ a empleada doméstica en video para Tik Tok

Puebla.- Una mujer cuya intención era compartir un video divertido en la plataforma Tik Tok, en el que se ve cómo le juega una broma pesada a su empleada doméstica, fue reprobada por cibernautas, quienes le lanzaron críticas y la acusaron de clasista y racista.

La grabación inicia explicando que fueron a comprar un queso panela, pero para la broma va a fingir que le encargó más piezas de las habituales para ver cómo reacciona su empleada.

Enseguida se puede observar cómo la empleada doméstica, Silvia, regresa al vehículo e inmediatamente la mujer empieza a pedirle los cinco quesos que supuestamente le pidió.

No, nada más compré uno. Nunca me encarga usted cinco… no la escuché… igual no me alcanzó”, contestó Silvia de forma seria.