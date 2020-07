VIDEO. Mujer hace ‘berrinche’ por no querer usar cubrebocas en supermercado

Una mujer fue grabada en el interior de un centro comercial en Estados Unidos haciendo ‘berrinche’ luego de negarse a usar una cubierta facial como medida de prevención ante ante la pandemia por coronavirus.

En un video que circula en redes sociales aparece la mujer, aún sin identificar, discutiendo con un empleado de Costco en Hillsboro, Oregón sobre la política de la tienda que solicita a sus clientes el uso de cubrebocas para poder ingresar.

Durante la discusión, la mujer le pide al trabajador hablar con su gerente para después sentarse en medio del almacén como forma de protesta.

En todo el lapso del tiempo que permaneció haciendo reclamaciones, la mujer mantuvo su cubierta facial colgando de su oreja, pero se negó a utilizarla.



“Sólo tiene que decirme que tiene uno. Bueno, entonces tiene que usarlo. Tiene que usar su máscara en público. Esto es propiedad privada”, dijo la empleada del supermercado.

“No soy cliente de Costco”, contestó la mujer.

A lo que la empleada dijo “¿Quiere que me ocupe de eso? Bueno,entonces tiene que ponerse la mascarilla”.

“No lo haré”, respondió de inmediato la usuaria para luego destacar que es “su problema” no querer usar el cubrebocas.

“Bueno, entonces vuelva en otra ocasión”, respondió la trabajadora y añadió “Va a requerir lo mismo. Si quiere salir de aquí, haré que la vea afuera. Necesita hacer eso, es nuestra política. Vamos a fuera” luego de que la señora le pidiera hablar con el gerente de la tienda.

New ‘Costco Karen’ Sighting —throws 3-yr-old type tantrum— sits on the floor and won’t leave because “this is America..” —tries to lie about medical condition then changes her min(@OnlyInLVNV) July 2, 2020