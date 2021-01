VIDEO. Mujer se niega a usar cubrebocas y grita a pasajeros de avión en EU

Una mujer que se negaba a usar un cubrebocas le gritó a las otras personas que viajaban en el mismo avión que ella en Estados Unidos y la escena fue captada en video.

El vuelo de American Airlines salió del Aeropuerto Internacional Charlotte-Douglas, en Carolina del Norte, hacia Washington D.C., el pasado 10 de enero.

Al percatarse de que la mujer no llevaba el cubrebocas debajo de la barbilla, otra pasajera le pidió que se lo colocara correctamente. Sin embargo, el comentario hizo enfadar a la mujer.

La viajera vestida con camisa a cuadros, pantalones de cuero negros y abrigo turquesa se levantó de su asiento y le grió a la mujer. "Si no nos levantamos, esto sólo empeorará", exclamó a mitad del avión con el rostro completamente descubierto.

"Sáquenla", gritó otra persona mientras la mujer volvía a acomodarse en su asiento luego de dar un discurso sobre la tiranía.

De acuerdo con un testigo de la escena, la mujer sin cubrebocas sólo se calmó cuando se acercaron a ella los agentes vestidos de civiles que viajaban en el vuelo de American Airlines desde Charlotte.

Tonight this lady refused to wear her mask abord the @AmericanAir flight from Charlotte NC towards #WashingtonDC DCA. She was yelling and gave a speech about “tyranny”. The passengers in neighboring rows moved. She calmed down when officers in civilian outfit intervened #COVID19 pic.twitter.com/h95v9ddpXH

Según reportes de medios locales, la mujer aseguró que ya se había vacunado contra el Covid-19 y se le dificultaba respirar con el cubrebocas puesto.

En cuanto el avión aterrizó en Washington D.C., elementos de seguridad del aeropuerto subieron a la aeronave para escoltar a la mujer a la salida.

El usuario Emir Sfaxi captó en video el momento del desalojo de la pasajera. En cuanto la mujer de camisa de cuadros caminó por el pasillo, todas las personas en el avión aplaudieron a los agentes que la bajaron.

UPDATE: she was escorted by the police as soon as we landed. Amazing response from the security abord the flight. Passengers were cheering, one of them even yelled “Welcome to DC”#WashingtonDC @PoPville @WashProbs pic.twitter.com/yMKWXhlqEP