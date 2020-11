VIDEO. Mujer trans descubre que tiene órganos femeninos y queda embarazada

Estados Unidos.- Una joven trans que nació con genitales masculinos y se crió como un niño, quedó embarazada después de descubrir que tiene partes reproductivas femeninas.

Según información de Metro, Mikey Chanel de 18 años de edad, fue diagnosticado con el síndrome del conducto de Müller persistente (PMDS), una rara condición en la que una persona tiene genitales externos masculinos, con órganos reproductores femeninos internamente.

Chanel, que tiene 4 meses de embarazo, comentó que siempre supo que era una niña; a los 13 años, Mikey se declaró gay y luego se preguntó si podría ser una transgénero.

Era obvio para todos que yo era diferente desde el principio A los cinco años jugaba con los bolsos de mi tía y me ponía el lápiz labial de mi madre. Nunca me sentí como un niño. Era bastante afeminado y nunca pasé por una ‘pubertad masculina’. Solo tengo un poco de vello facial. Siempre he tenido un cuerpo con forma femenina", comentó.

Mikey fue diagnosticado con PMDS el año pasado mientras se sometía a algunas pruebas de rutina.

Había tenido una sensación extraña después de orinar y tener relaciones sexuales, así que me hicieron una ecografía de mi tracto urinario. Me dijeron que tenía cuello uterino, ovarios, útero y trompas de Falopio y que podía quedar embarazada si quería, en realidad pensé que era una broma. Ni siquiera sabía que esto era posible. Luego me mostraron mi útero en la pantalla", dijo la joven.

Los médicos le aconsejaron a Mikey que se sometiera a una histerectomía y le extirparan el útero, sin embargo, cuando se enteró de que sus partes reproductivas masculinas eran infértiles, no quiso rechazar la posibilidad de tener su propio hijo antes de someterse al procedimiento.

Mis partes masculinas volvieron infértiles, pero me dijeron que mis ovarios estaban funcionando. Estuve en estado de shock durante un par de semanas y luego me di cuenta de que no podría tener un hijo a menos que lo llevara yo misma, y pronto… Siempre supe que quería ser madre. Solía jugar con muñecas cuando era pequeña y siempre he visto niños en mi futuro, así que decidí: 'Es ahora o nunca tengo que intentar quedar embarazada'", finalizó.