VIDEO. Niño adicto a lo videojuegos come de la mano de su madre

Filipinas.- Circula un video en redes sociales que muestra la adicción de un aloscente a los videojuegos, tanto que no come hasta que su madre le lleva la comida y lo alimenta con la mano. Los internautas han manifestado su opinión.

Carlito Marvel, de 13 años, pasa prácticamente todo su tiempo en un cibercafé en la ciudad de Nueva Ecija, en Filipinas, jugando su juego favorito ‘Rules of Survival’.

Según lo informado por el medio Daily Mail, la madre Lilybeth Marvel, tuvo que sacar a su hijo Carlito de la escuela pues este prefiere ocupar todo su tiempo para sus videojuegos.

Mi esposo y yo decidimos que primero debería dejar de estudiar debido a su adicción. Ahora estamos haciendo todo lo posible para gestionar la situación, pero sigue siendo difícil”, comentó la madre.

En Youtube fue compartido un momento “típico” de la madre que ahora satisface la necesidad básica de comer del menor.

El menor llevaba ya 48 horas jugando en el cibercafé, por lo que la mujer decide ir hasta el lugar y con un plato en la mano le ofrece la comida a Carlito.

Mi pobre hijo ... Aquí, come ahora", se puede escuchar a la madre.

La madre de 38 años de edad, comentó al medio Mirror que se preocupa porque su hijo no come nada si ella no le lleva comida, así mismo, detalló que está buscando ayuda por Internet para lograr convencerlo en que al menos reduzca sus horas frente al monitor.

Solía regañarlo sobre sus juegos en línea. Pero eso no funcionó. Entonces estoy probando un enfoque diferente. Trato de hacerle sentir que pase lo que pase en su vida, yo soy su madre que lo ama y lo cuida", detalló la mujer.