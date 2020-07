VIDEO. Niño de 4 años sale volando de un automóvil en movimiento

Brasil.- Un video compartido en redes sociales muestra como un niño de cuatro años se cae de un automóvil en movimiento.

Los hechos se registraron en Venâncio Aires, en el valle del río Pardo, Brasil, cuando una familia viajaba en su automóvil sin imaginarse la tragedia.

En el video captado por las cámaras de seguridad de un establecimiento se puede observar al niño que de forma repentina sale volando del automóvil y se queda tendido en el piso.

Segundos después, el niño se levanta rápidamente y corre hacia el automóvil, por lo que su madre deja el vehículo metros más adelante y fue a encontrarse con el pequeño.

Según información de medios locales, la madre del niño, Franciele Konrad, aseguró que el pequeño Theodoro se quitó el cinturón de seguridad, que estaba en el asiento trasero, y se dirigió al frente del automóvil cuando el vehículo estaba en una curva.

No había tiempo para retenerlo. Creo que trató de sostener la manija y terminó abriéndola. La puerta siempre se cierra, no sé por qué esta vez no se cerró”, aseguró la madre.