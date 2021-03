VIDEO. Niño finge desmayo después de ser aventado a su pastel

¿A quién no han empujado alguna vez contra su pastel de cumpleaños? Esta es una tradición mexicana que, aunque parezca extraña, todos en algún punto de nuestra vida lo hemos visto o hecho.

Sin embargo no a todos nos agrada ser aventados y menos a nuestro pastel en el día en que somos los festejados, bueno así le ocurrió a este niño, quien decidió vengarse de toda su familia por no hacer caso cuando pidió no ser empujado.

En el video se puede observar como el niño es empujado por sus amigos al pastel y es en ese momento que el cumpleañero de pone los ojos en blanco y se desmaya. De inmediato el ambiente festivos y las risas se detuvieron para convertir el momento en una autentica pesadilla.

El niño permanece "desmayado" por algunos segundos en donde todos los invitados se acercan para ver si esta bien. Fue hasta que llego la madre del menor que este decide levantarse y después es regañado por el susto que todos se llevaron.

Quiero pensar que para este momento ya le cayeron cientos de propuestas para actuar en películas a ese señor actorazo! �������������������� pic.twitter.com/IhLsRBeodb — Carla Rendón (@Carlarendon) March 28, 2021

Ahora el video se ha hecho viral, ¿tú que harías?