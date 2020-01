VIDEO. ¡No es meme! Conoce las 'peyoteconchas'

Coahuila.- No hay límites para la originalidad de algunos panaderos a la hora de innovar en sus hornos, pero últimamente las conchas parecen haber sido el pan favorito para experimentar, como lo demuestra la creación de las "peyoteconchas", nacidas en Saltillo, Coahuila.

Pero antes de que piensen mal, la creación de la panadería "La Casita del Pan" no tiene ningún ingrediente particular, si no que son la tradicional concha de vainilla, pero decorada de tal manera que parece una planta de peyote, reporta Vanguardia.

Por sólo 8 pesos, los amantes del pan pueden probar esta peculiar concha de color verde, que trata de representar una de las plantas más icónicas del norte del país.