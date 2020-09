VIDEO. “No puedes hacerme eso”, policía tira carro de frutas de comerciante

Brasil.- Un policía fue captado en video tirando un carro de frutas de un comerciante ambulante.

Los hechos se registraron en Bairro Floresta, en Fortaleza, Brasil, cuando un elemento de la Policía Militar de Ceará (PMCE), agredió a un comerciante ambulante después de una supuesta discusión.

En un video que circula en redes sociales se puede observar a dos elementos de seguridad que estaban con un comerciante, posteriormente, uno de ellos lanza algunos productos del carrito de frutas y después voltea el carro completo.

No puedes hacerme eso, no. Me estás haciendo daño", grita el vendedor mientras el policía arroja las frutas al piso.