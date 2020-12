VIDEO. "No te tiene que gustar", dueño despide empleado por negarse a rezar

Estados Unidos.- Un hombre fue presuntamente despedido de su trabajo después de negarse a participar en la oración obligatoria puesta por su jefe.

Los hechos se registraron en la empresa Aurora Pro Services con sede en Carolina del Norte, Estados Unidos, cuando antes de iniciar la jornada laboral, los empleados tienen que orar.

Un video compartido en redes sociales muestra el momento en que un empleado se negó a rezar, por lo que el jefe le pidió que tomara sus cosas y se fuera.

Tienes que participar. Si no lo haces, está bien, no tienes que trabajar aquí. No tienes que creer en Dios, no te tiene que gustar”, comentó el hombre.