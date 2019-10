VIDEO. Obligan a mujer a tirar leche materna en aeropuerto

Guanajuato.- A punto de soltar el llanto, una mujer denunció que en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato le impidieron abordar el avión con la leche materna que durante una semana se había sustraído y la obligaron a tirar el alimento de su bebé.

La señora Dalila Chávez compartió su experiencia en las redes sociales y pidió que las autoridades cambien las políticas para que las mujeres que están lactando puedan transportar la leche de sus hijos.

“Tiraron mi leche materna, una semana completa de leche materna; me dieron la opción de documentar, pero yo viajo todo el tiempo con ella, y lo que no quiero es documentar porque cuando tú documentas… las autoridades tienen derecho a abrir tu maleta e inspeccionar y entonces no tendría confianza de si alguien abrió alguna de las botellas, contaminación en la leche que va para mi bebé; la verdad es que yo ya no me animaría a dársela”, denunció.

La mujer explicó que siempre viaja con la leche en mano porque el manejo de las maletas no siempre es el adecuado, y no quería que abrieran alguno de los envases donde lleva la leche y la contaminaran porque “es lo que mi bebé va a tomar”.

El viernes pasado, la madre pretendía subir al avión con envases que contenían la leche como, dijo, lo había hecho en otras terminales aéreas de México y del extranjero, pero aquí se lo impidieron, y la tuvo que arrojar a la basura para no perder el vuelo.

Hasta ahora, los responsables del aeropuerto de Guanajuato no se han pronunciado al respecto.

“He viajado a la Ciudad de México, Canadá, Ámsterdam, en Estados Unidos, en todos lados, Sudamérica, y en ningún lado tengo problemas… es leche materna, ¿están de acuerdo?”, señaló en la grabación.

Dalila Chávez mencionó que estará viniendo por trabajo en espera de que cambien las políticas, incluso refirió que en esa terminal aérea hizo propuestas para que se le permitiera subir a la aeronave con la leche, pero se le dijo que no porque no llevaba al bebé en brazos.

“Yo le di la opción de que si le hablo a mi médico y me dé una carta de que estoy lactando, algún documento que me puedan enviar y dijeron que no, porque no tengo mi bebé conmigo. ¡Entonces la verdad es que se la ponen muy difícil a uno!”, señaló.