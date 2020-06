VIDEO. Paciente con Covid-19 canta “No volveré” para dar esperanza y se vuelve viral

Coahuila.- Una paciente con coronavirus (Covid-19) internada en el IMSS, canta “No volveré” a los otros pacientes y se vuelve viral.

Se trata de María de la Luz Andame Elizondo, paciente del Hospital General de Zona número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monclova, Coahuila quien canta a los pacientes con Covid-19 con la finalidad de brindarles esperanza y alegría.

Mediante redes sociales, el IMSS compartió un video en donde se puede escuchar a María interpretando “No volveré” de los compositores Manuel Esperón y Ernesto Cortázara.

No volveré. Te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. No volveré…”, canta Adame Elizondo.