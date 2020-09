VIDEO. Padre saca a su hija a 'cinturonazos' de una manifestación

Colombia.- Un video se volvió viral en redes sociales pues muestra como un hombre saca a 'cinturonazos' a su hija en plena manifestación.

Los hechos se registraron en el municipio de Armenia, Colombia, cuando durante protestas que terminaron en disturbios, una joven de 19 años, identificada como Karime, fue sacada por su propio padre a cinturonazos.

Según información de Noticias Caracol, el hombre llamado Norvely Restrepo, al ver que se estaba tornando agresiva la protesta, había solicitado a su hija que regresara a casa, sin embargo, la joven no atendió su petición.

Yo le dije a ella ‘váyase para la casa’. Ella se desvió. Y cuando yo llego, ella está enfrascada en una situación ahí con la Policía y realmente la acción mía más fue ¿por qué? Por desobedecer. Eso me llenó de susto, porque igual como lo dije anteriormente, me la pueden haber entregado en un ataúd, me la pueden entregar en silla de ruedas", aseguró el hombre.