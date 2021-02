VIDEO. Paola Rojas pasa incómodo momento en vivo y se hace viral

Parece que nadie esta exento de vivir un momento incómodo y para muestra de ello este video que se ha viralizado, en donde se muestra el bochorno momento que vivió la periodista Paola Rojas.

Se trata de un breve clip que algún usuario grabó directo de su televisión, en la que se puede ver a la presentadora de noticias con un ajustado vestido sin mangas y una cabellera perfecta, como de costumbre, pero ni su radiante imagen pudo opacar el instante en que deja salir un estornudo.

Tal vez en otros tiempos, no pasaría de pedir una disculpa a la audiencia y continuar como si nada, sin embargo no hay que olvidar que estamos en medio de una pandemia, misma que ha venido a reforzar nuestros hábitos de higiene, sin mencionar que por culpa del virus del SARS-CoV-2, no está para nada bien visto estornudar, sin que los demás lo asocien con la el Covid-19.

Por si fuera poco, a la también conductora de “Netas Divinas” se le olvidó por completo que por protocolo de sanidad, se recomienda hacer un estornudo de etiqueta, el cual consiste en realizar dicha acción con la parte interna del antebrazo para evitar cualquier tipo de infección respiratoria.

Al momento de depositar el estornudo en su mano, de inmediato la periodista cayó en cuenta del error y su semblante representó genuina preocupación por lo que acababa de ocurrir, sin embargo Rojas no dudó en ofrecer una disculpa y dar una breve explicación de su acción.

“Les ofrezco una disculpa, yo sé que está muy fuera de lugar estornudar en pandemia, ofrezco una disculpa. Es que de verdad hoy si pusieron el aire acondicionado, está muy bajo cero este foro de noticias”, dijo la comunicadora para luego continuar con el noticiero de manera normal.

El video del momento fue retomado por Paola Rojas y lo subió a su cuenta oficial de Tik Tok, donde sus fieles seguidores le perdonaron la acción, argumentando que es normal estornudar, sin embargo otros tantos comentaron que lo malo no era estornudar, sino, no hacerlo de manera correcta.