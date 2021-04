VIDEO. Pareja roba y agrede a abuelito en el Edomex

Estado de México.- Así fue como un joven asaltó a un adulto mayor y quedó grabado en cámaras de seguridad. En las imágenes se muestra como el delincuente se acerca y quita sus pertenencias al anciano quien se incorpora y al enfrentar al ladrón termina siendo agredido físicamente.

Más tarde policías municipales de Cuautitlán Izcalli detuvieron a la mujer que aparece en el video, presuntamente llamada Aranza 'N' de 15 años de edad junto con otro joven quienes llevaban al parecer marihuana.

No obstante, como la joven no participó en la agresión, no fue detenida por el robo al adulto mayor, señalaron fuentes mexiquenses. Sin embargo personal de la Fiscalía investiga este robo y agresión a fin de capturar al responsable.

Captan en video agresión y robo a adulto mayor en calles de la colonia Valle de las Flores, Cuautitlán Izcalli, #Edomex | #Video pic.twitter.com/mSgQDZRqq4 — El Universal (@El_Universal_Mx) April 27, 2021