VIDEO. Perrito es 'regañado' y esta fue su tierna reacción

Colombia.- Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un perrito es 'regañado' y tuvo una tierna reacción.

Tal vez te ha pasado que tu mascota hizo una pequeña travesura mientras tú no estás en casa, y has querido regañarlo para que no lo vuelva a hacer, sin embargo, hay algo que te detiene: esa tierna mirada.

Pues tal es el caso de este usuario de TikTok quien vio que su can destruyó algunos objetos de la casa e intentó regañarlo.

En el video compartido en esta red social, se puede observar como el dueño intenta regañar al cachorro que solo lo observa y mueve sus ojos de arriba hacia abajo haciendo entender que estaba comprendiendo el regaño.

Después de unos segundos, el dueño sigue hablando, y el perro conmueve más al intentar esconder su cabeza entre las patas.

Es que tú no puedes tener esa actitud siempre, tienes que portarte bien. Uno no hace sino complacerte, llevarte al parque, comprarte juguetes, y tú no haces caso, siempre haciendo daño, y con esa carita de ‘yo no fui’ que quieres ganarlas todas, así no es”, se puede escuchar en el video.

La tierna reacción del perrito ante el regaño se ha vuelto viral en la red social y hasta el momento tiene más de 2 millones de visualizaciones.

https://www.tiktok.com/@eliotdussan/video/6847156852325666054