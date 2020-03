VIDEO. Pide cuerpo de su hijo que murió durante un ataque armado en un bar, para incinerarlo

Salamanca, Guanajuato.- Un hombre que estuvo en el ataque en el restaurante ‘La Típica’ en el municipio de Salamanca donde hubo un ataque que mató a cinco personas y 21 heridos, pide apoyo para que liberen el cuerpo de su hijo e incinerarlo.

Leonardo Ortiz García de 12 años murió esa noche del sábado en el restaurant ‘La Típica’ donde se registró un ataque a mano armada.

En un video que subió a las redes sociales, Juan Francisco Ortiz Paniagua, padre del pequeño,

pide apoyo a al fiscal general Carlos Zamarripa Aguirre, y al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que el Ministerio Público le otorgue la liberación del cuerpo de su hijo y poderlo incinerar.

Juan Francisco dice en su video que subió a su cuenta Facebook que no busca a los responsables ni exige otra cosa que no sea el cuerpo de su hijo.

“Nosotros no buscamos a los culpables, nosotros no buscamos nada, no tenemos nada en contra de nadie, puedo salir a la calle y estar tranquilo porque no le debo nada a nadie, porque somos gente trabajadora. Los conflictos que tiene los cárteles es entre los cárteles, pero a nosotros nos tocó estar en ese momento en un daño colateral y desgraciadamente perdí a mi amiga y perdí a mi hijo”