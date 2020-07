VIDEO. Policía golpea a pasajera en aeropuerto de Miami

Un policía del Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida, golpeó a una pasajera mientras mantenían una discusión

En redes sociales circula un video, tomado con la cámara que portaba el uniforme de otro agente, que muestra la breve discusión entre la mujer y el oficial del aeropuerto.

De acuerdo con reportes de medios locales, la mujer presuntamente amenazó con golpear a un empleado de American Airlines y por ello intervino el policía, pero ella actuó de forma agresiva.



“Actúas como blanco cuando realmente eres afroamericanos. ¿Qué quieres hacer”, dijo la mujer y de inmediato, el oficial le lanzó un puñetazo en el rostro. Luego la sujetó de la ropa y la tiró.

En el suelo, la pasajera fue arrestada por el policía que la golpeó y por otros oficiales que se encontraban em el lugar, la noche del miércoles pasado.

El director de la Policía de Miami-Dade, Alfredo Ramirez, informó que comenzó una investigación administrativa en contra del oficial por golpear a la mujer.

Además, dijo que la intención es cesar al agente que golpeó a la pasajera y analizar la responsabilidad de los otros agentes que ayudaron a someter y a arrestarla en el aeropuerto de Miami.

