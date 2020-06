VIDEO. Policías arrollan a manifestantes con patrulla en Detroit

Dos policías están bajo investigación por arrollar a un grupo de manifestantes en la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, durante una protesta.

En redes sociales se viralizó un video que muestra el momento de la agresión, ocurrida la noche del domingo pasado.

La grabación muestra que la patrulla del Departamento de Policía de Detroit se acerca a la zona en la que se encuentran las personas protestando. Los manifestantes rodearon el vehículo y comenzaron a emitir consignas mientras levantaban sus pancartas.



Cuando algunos participantes subieron al cofre del auto, el policía al volante aceleró y arrolló a las personas que se encontraban frente a la patrulla.

De inmediato se escucharon los gritos de los manifestantes. Algunos trataron de correr pero no todos lo lograron. Mientras algunas personas caían al suelo, otros intentaron detener la patrulla al ponerse frente a ella. Sin embargo, el conductor aceleró para alejarse de la escena, con un joven sobre el cofre.

Detroit Police Department drove into 10-12 protesters including myself. Multiple people are going to the hospital. #NoJusticeNoPeace #detroitpolice #GeorgeFloyd #BreonnaTayor #PoliceBrutality pic.twitter.com/etj3a6ejzN