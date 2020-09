VIDEO. Policías somete a joven y al estar indefenso le dan golpiza

Coahuila.- Durante el sábado pasado , se captó un video de agresión policial hacia un civil. La persona se detuvo en un punto de revisión del alcoholímetro, donde fue golpeado por los policías. El video fue publicado en redes sociales y se volvió viral, causando indignación entre los usuarios.

Rafael, el agredido, iba a compañado de una mujer, ambos regresaban de una reunión familiar. La acompañante habló a uno de los primos para pedirle que fueran al lugar porque habían detenido al joven.

Cuando los familiares y Rafael comenzaron a cuestionar su detención, los agentes comenzaron a discutir y empezaron a golpear tanto al detenido como a los familiares.

Una vez que Rafael cayó al suelo, oficiales siguieron golpeándolo.

E ntonces llega uno de vialidad a querernos golpear, entonces nosotros nos sacamos de onda y nos quisimos retirar de ahí, lo cual llegan otros elementos y ya nos empiezan a golpear y a mí me tumbaron, me pegaron en la cabeza ”, dijo Rafael, joven agredido por policías.

Tras los hechos, no levantaron una denuncia porque los policías los habían amenazado

Ya estando nosotros sometidos, los oficiales nos amenazaron que no sacáramos nada a la luz porque nos iba a ir peor, que ya nos tenían identificados, ellos me quitaron mi celular, me quitaron mi cartera”, enfatizó Rafael.