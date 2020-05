VIDEO. Reclaman calidad de insumos para atender Covid en IMSS de Zacatecas

La mañana del viernes 15 de mayo, Armando Rosales fue llamado al área de casos sospechosos de Covid-19, en el Hospital General de Zona 1 de Zacatecas, para revisar el caso de un paciente. Le dieron el equipo para acudir al sitio, pero no entró con él.

El neurocirujano recibió de su supervisor una bolsa de papel con una bata, un cubrebocas blanco, un par de guantes y una cofia azul; pensó que tal vez había una equivocación pues él iba al área de sospechosos de un virus altamente contagioso, pero no era así.

“Son increíbles las condiciones en las que el IMSS tiene trabajando a mis compañeros, sin el equipo adecuado de protección personal, los directivos dicen que es lo que la OMS recomienda, pero yo no estoy de acuerdo".



“Sí vimos cómo atendían en China, Italia, Estados Unidos, nunca vi que salieran con una bata cualquiera, un gorro, un cubrebocas que no es N95 y dos pares de guantes que ni siquiera se ajustan a la talla de cada médico”, afirma en entrevista .

Armando estudió medicina en la Universidad Autónoma de Zacatecas, se especializó en neurocirugía en el Centro Médico Nacional La Raza, y fue pasante en una clínica médica de Ohio, en los Estados Unidos.

Lleva 27 años trabajando en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y asegura que esos materiales que le dieron a él no es el equipo con el que sus compañeros deben atender a los pacientes con Covid-19.

Al recibir el equipo de protección, Armando grabó un video con su teléfono, donde acusaba la calidad de los insumos, el mismo lo hizo público en sus redes sociales y comenzó a circular rápidamente entre varios trabajadores el IMSS, incluso en la Ciudad de México, quienes acusan que así es el equipo que reciben varios hospitales en provincia.

El Dr. Armando Rosales Torres, Neurocirujano de @Tu_IMSS comparte vía redes la molestia de tod@s los médicos ante la falta de Equipo de protección personal adecuado.



111 TRABAJADORES de la SALUD han MUERTO en Mexico POR NO CONTAR CON EL EPP ADECUADO. pic.twitter.com/UoKkv9eLGb — Elca Vernicola (@meztlixu) May 16, 2020

“Hoy me solicitan una interconsulta en el área de Covid-19, de un paciente que tiene hidrocefalia. Nosotros tenemos que revisar al paciente, ver su condición, operarlo si es necesario, llegó con insuficiencia respiratoria y parece ser un cuadro de neumonía".

“El asunto es que le solito a mi jefe el equipo de protección para revisar al paciente y quiero mostrarles, la verdad es que es una mentada de madre lo que nos hacen a nosotros, se los voy a mostrar”, describe Armando en el video.

Después de revisar al paciente y tomarle muestras, el médico solicitó al área de pruebas de Covid-19 que hicieran un estudio de la muestra de líquido cefalorraquídeo que obtuvo, pues su sospecha es que a causa del mismo virus la persona presenta encefalitis, una condición de la que no se ha hablado, hasta ahora, que podría provocar la enfermedad.

“Tenemos que confiar, pero nos están mintiendo, en este caso el Seguro Social, se ha perdido el eje de comunicación, ni a nosotros nos dicen las cosas claras. Zoé Robledo dice que ‘hay todo’, pero llegas a los hospitales y no hay nada, yo ya lo demostré”, afirma.

El especialista admite que el problema de la falta de materiales y equipo en el IMSS no es nuevo, que desde hace más de 30 años los trabajadores del Seguro Social “hacen más con menos”, pero ningún gobierno “ha puesto orden en la corrupción que impera en el Consejo Técnico” y la cúpula de médicos que toman decisiones en la institución.

“Aquí quien tiene mucho que ver es el Consejo Técnico del Seguro Social, desde 1982 sigue el mismo Consejo, ¿cuál cambio? Toda la corrupción sigue metida ahí, es la misma, solo va cambiando el director general, pero todo lo perverso sigue ahí adentro".

“Yo les he demostrado la mala calidad del servicio que se da, la baja calidad de los insumos que nosotros tenemos, he grabado videos, hablado con gente y no ha pasado nada, porque esa gente se va a atender a hospitales privados, y eso no se vale”, acusó.

El llamado de Armando no es solamente para que se mejore la calidad de los insumos con los que sus compañeros atienden a los pacientes de Covid-19 en Zacatecas, sino para que “se detenga el terrorismo laboral y la persecución a quienes acusan la corrupción”.

“Hay compañeros que los han despedido por denunciar la carencia que existe en sus unidades, yo hago un nuevo llamado a Zoé Robledo, que lo comente con el sindicato, a que como autoridades no sean cobardes, que no dejen solos los compañeros que solamente piden y solicitan lo adecuado para desempeñar su trabajo”, sostiene.