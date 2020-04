VIDEO. Rutina en la hamaca, los ejercicios que comparte yucateca para no subir de peso

Una yucateca de nombre Conchi León subió a sus redes sociales un video que no tardó en hacerse viral en internet en el que se invita a hacer ejercicios, no en un gimnasio, ni en una caminadora eléctrica, sino en una tradicional hamaca yucateca y que bautizó como la "Hamaca Gym".

La mujer afirmó en el video que con esta rutina evitarán subir de peso por la cuarentena y que se puede hacer en la comodidad del hogar, sin salir de casa ni ir al gimnasio, tal como han recomendado las autoridades del sector salud.

"Me están diciendo que están preocupados por no engordar en esta cuarentena", expresa en el video "entonces les enseñé esta rutina que no la tiene ni Bárbara de Regil".

En el video se puede apreciar a la yucateca hacer abdominales, ejercicios de "caballito", "sentadillas", de glúteo o de femoral y hasta uno que ella misma tituló como el "paso de la muerte", en el que se pone de pie en medio de la hamaca y se flexiona haciendo ejercicio de abdomen.

Los ejercicios los realiza vestida con su tradicional huipil yucateco y utiliza palabras en lengua maya para hacer referencia a algunos ejercicios y otros más con sentido picaresco.

La "Hamaca Gym" se suma a la también creatividad del cantante yucateco Jesús Armando que compuso la melodía "Jaranavirus" en la que hace referencia de la fortaleza de los yucatecos para vencer a la pandemia, misma que rápidamente tuvo impacto en las redes sociales y se volvió viral.

De esta forma, las ocurrencias y creatividad yucateca han surgido en medio de la contingencia sanitaria y el llamado a quedarse en casa para evitar los contagios del coronavirus.