VIDEO. Se niega a usar cubrebocas y amenaza con disparar en California

Una mujer amenazó con dispararle a un hombre que le exigió usar cubrebocas, mientras ambos permanecían al interior de una tienda Stater Bros. Markets en Beaumont, California.

El video viral muestra cómo un hombre le toma un video mientras le pide que use una mascarilla porque así lo indican las normas del estado de California y las de la tienda. La mujer, de quien se desconoce su identidad, se niega a hacerlo y se molesta de que la graben.

-“Debes ocuparte de tus propios asuntos y sacar la mie*da de aquí”, dice la mujer.

-”¿Pueden llamar a un gerente, por favor? Porque el estado dice que tienes que usar un cubrebocas”, pide el hombre.

Inmediatamente, la mujer le dice al cajero que no puede usar una cubierta facial porque le dan ataques de ansiedad. “Tengo un cubrebocas, pero no puedo usarlo. Realmente tendré ansiedad en dos minutos, si me lo pongo. Tengo una afección médica, tengo un justificante”, advierte sin mostrar el papel.

Luego se vuelve hacia el hombre y le dice: “No me estés grabando en video, porque te dispararán afuera en el estacionamiento”. Cuando el hombre se sorprende y advierte que llamará a la policía, ella accede a usar el cubrebocas y saca uno de su bolsa.

El video fue compartido por el bloguero Pérez Hilton y rápidamente se hizo viral. Sin embargo, no se conoce la identidad de los involucrados.



Ya son decenas de videos virales que muestran a personas negándose a usar el cubrebocas, en especial en tiendas departamentales.

El gobernador de California, Gavin Newson, ordenó el uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos desde mediados de junio. Todos los californianos deben usar una mascarilla mientras compran, viajan en transporte público o buscan atención médica.

La medida es necesaria más que nunca porque California desplazó a Nueva York como el epicentro del coronavirus en el país. Tiene más de 434 mil casos confirmados. Tan solo Los Ángeles tiene más personas contagiadas que todo Canadá: 166 mil 868 y 114 mil 161, respectivamente.

“La estrategia de California para reiniciar la economía y hacer que las personas vuelvan a trabajar solo tendrá éxito si las personas actúan de manera segura y siguen las recomendaciones de salud. Eso significa cubrirse la cara, lavarse las manos y practicar el distanciamiento físico”, dijo Newsom.

Un estudio realizado en Alemania descubrió que las máscaras reducían la tasa de crecimiento diario de los contagios de Covid-19 reportados en aproximadamente un 40%.

Están exentos del uso de mascarillas los menores de 2 años de edad, personas con una condición médica que lo impida, quienes padecen una enfermedad mental y aquellos con una discapacidad que les impida quitársela por sí mismos.

También pueden quitársela quienes trabajan al aire libre o están comiendo en un restaurante. Las personas encarceladas siguen pautas de distanciamiento social.