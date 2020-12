VIDEO. Se termina la fiesta y ella se rehúsa a aceptarlo

“¡Qué qué? ¡Que se acabó la fiesta!” es una de las frases más temidas de escuchar cuando se disfruta del ambiente de un festejo, convivencia o “bodorrio”. Es normal querer que nunca terminen los buenos y divertidos momentos en compañía de amigos y familiares, pero esto no siempre es posible.

Algunas veces, las reacciones al “se acabó la fiesta” no son de aceptación ni a favor, pero pueden llegar a ser cómicas. Situación como la de una joven que se molestó porque se terminó una boda donde, seguramente, ella estaba pasando un buen rato. El video de su reacción, posteado originalmente en TikTok, rápidamente se volvió viral.

La grabación sucedió al finalizar el festejo de una boda. Como es costumbre, seguramente el baile, la música, la comida deliciosa y unas buenas botellas, no faltaron. La joven, quien portaba un vestido rojo, estaba aferrada a continuar con la celebración; razón por la cual, se acercó a la novia y le reclamó que la fiesta había llegado a su fin.

El video original lo subió la usuaria @claudeteprado en TikTok. La chica molesta, a quien se le nota bebió más de un trago, le pregunta a la novia la causa detrás del cese del evento. La novia le explica que la decisión de terminar con la diversión no fue suya, sino que “el dinero lo decidió”.

La novia procede a explicar que el acuerdo con el salón de eventos solo era por cinco horas. La chica del vestido rojo le rebate y le dice si no preguntó al del salón “oiga, ¿media hora más?” a lo que la novia le responde que sí, pero que “le iban a cobrar 10 mil pesos”.

Acto seguido, quien porta el vestido rojo, voltea molesta a la cámara y dice “¿ves? ella no quiso. Ella no quiso pero sí se podía. Ahí está la prueba. Ella no quiso pero sí se podía”. Complementa sus comentarios con un par de palabras inteligibles (tal vez a causa de los tragos que seguro disfrutó en compañía de sus familiares).

El video se publicó el fin de semana pasado y, hasta el momento, ya cuenta con más de 800 mil reproducciones, 800 comentarios y 97 mil likes.

La historia continúa

Después, en otro video que siguió la conversación al respecto de la molestia, la chica de rojo comentó que ella siempre ha dicho “el que quiere, puede”. Esa segunda parte cuenta con casi 170 mil reproducciones.

Debido a la manera en la que la chica del video expone las quejas al respecto del final de la fiesta, muchos usuarios de TikTok - en la sección de comentarios - pusieron carcajadas y dijeron que la quisieran invitar a sus bodas y festejos.

Un par de días después del video original, @claudeteprado publicó otro tiktok donde se puede observar a la chica del video viral, donde explica que eso “fue un pequeño accidente” pues ella no es “así de borracha”. También dijo, de manera irónica, que solo bebe “coca y té”. Y vuelve a reclamar que su prima (la novia) “no quiso” continuar con el festejo.