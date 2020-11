VIDEO. “Son unos tacaños”, Sacerdote regaña a fieles por no dar limosna

España.- El sacerdote de una iglesia en Valdepeñas ha utilizado el espacio de la misa para reprochar el poco dinero que los feligreses aportaron en el diezmo. El video del momento ha sido compartido en las redes y se ha viralizado.

Explicó que el dinero que necesitan juntar es de un millón cin mil de euros para poder remodelar y reparar a la iglesia, pero ha reclamado que quienes "teniendo trabajo no aportan ni 10 o 15 euros al mes", según informa Telemundo.

Hay un señor que en los últimos ocho años me ha dicho más de 15 veces que me traerá su número de cuenta para cargarle la cuota, pero nunca me lo ha traído. Yo sé quién da y quién no da, quién ha dado para la obra y quién no ha dado. Cómo se puede tener la cara tan dura, que yo me calle no quiere decir que sea tonto”, añadió el cura, apuntando a casos específicos.