VIDEO. Surge #LordCafé: hombre agrede a mujer tras choque

A través de redes sociales, una usuaria denunció las agresiones verbales y el daño a su vehiculo de parte de un hombre, luego de que ambos se vieron envueltos en un accidente automovilístico en Guadalajara.

De acuerdo con la afectada, identificada en Facebook como Sofia Gprg, los hechos ocurrieron este martes por la mañana cuando se dirigía a su trabajo.

"En medio del tráfico de Periférico y López Mateos, un camión casi golpea mi coche y mi instinto fue frenar de inmediato, lo que ocasionó que un coche que estaba muy pegado al mío me diera un golpe en la parte trasera. La culpa al final fue de él, pues venía muy pegado a mí coche con la intención de pasarse al mismo carril que yo".

Sofia narra que el problema vino después, ya que al solicitar al otro conductor que se alejaran del lugar porque había mucho tráfico, "el tipo venía gritando, metando madres y ofendiéndome, lo que me puso súper nerviosa y con miedo".

Señaló que al intentar buscar un lugar para estacionarse y hablar con el hombre, este le aventaba el coche, le gritaba y la humillaba.

Explica que finalmente aceleró su coche para estacionarse en un Home Depot, lugar donde habría más gente que pudiera ver lo que hacía el hombre.

"En cuanto llegué al estacionamiento traté de explicarle que sólo me movía por seguridad de los dos, no porque estuviera huyendo... y en cuanto menos lo esperé se bajó de su coche gritándome, insultándome, aventando patadas y golpes a los vidrios y puertas de mi coche.

"Estaba histérico, neúrotico, agresivo, cuando intenté bajarme del coche me aventó su café y noté el daño que le había hecho a mi coche".

Sofía relata que ante al agresión grabó al hombre para tener su cara, el coche y las placas. Dio a conocer que levantó una denuncia por agresión y recomendó a quienes vean su publicación tener cuidado al manejar y a donde vayan porque "nadie sabe con qué clase de loco se va a topar".

"Lo bueno que no me agredió físicamente, pero me asusté muchísimo y pensé lo peor, además me da mucha tristeza darme cuenta que alrededor había gente observándolo todo y nadie fue para ayudarme o frenar la situación".

Ante los hechos, usuarios de redes sociales identifcaron al agresor como dueño del restaurante de antojitos mexicanos La Gorda.

Sin embargo, el restaurante aclaró que se trata de uno de sus colaboradores y reiteró que su actuar no refleja los valores de la empresa.

"Como Restaurante La Gorda, nos deslindamos de cualquier acción de nuestros colaboradores fuera del ámbito laboral", señala un comunicado en la página de Facebook.

Por último, señala que se encuentran evaluando las medidas disciplinarias internas que la situación amerita.