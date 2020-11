VIDEO. Taxista hablaba de la cena con su hijo y pasajera creyó que la iba a secuestrar

Argentina.- Una joven denunció en redes sociales y ante la justicia un supuesto intento de secuestro por parte de un taxista.

Los hechos se registraron en Rosario, Argentina, cuando la joven identificada como Sofía Echazarreta, había tomado el auto y el conductor empezó a hablar con una persona sobre comida.

Le mandó un mensaje a un tipo y le dijo que quería una pizza con esto y con lo otro, y si no una empanada o una medialuna”, explicó Sofía en un video compartido en redes sociales.

Posteriormente, relató que agarró su teléfono para mandarle un audio a una amiga, después el hombre siguió detallando la comida, por lo que ella entró en pánico y saltó del automóvil.

Hizo una descripción de comida demasiado justa. Dijo que tenía un choripán con mayonesa quemado arriba… Si no me bajo ahora, no la cuento más”, comentó la joven.