VIDEO. Taxista rompe en llanto y pide a tránsitos que no se lleven su auto

Perú.- El miércoles por la tarde en la provincia de Trujillo fue captado el momento en el que un hombre de avanzada edad que se dedica a conducir un taxi comenzó a llorar cuando los policías se iban a llevar su vehículo al depósito.

Presuntamente el taxista había infrigido alguna norma vial, por lo que su vehículo iba a ser detenido. En el video se observa que el hombre no porta su mascarilla, y los agentes policiales le pidieron que la usase, pero al dueño del vehículo sólo le importaba que no se llevaran su coche, pues decía que no podría recuperarlo.

Algunas personas defendieron las acciones de la policía mientras otros testigos cuestionaban las actitudes de los agentes. Como una medida de prevención para el contagio del Covid, la policía realiza operativos para asegurarse el cumplimiento de las normas de salubridad.

Con información de Emisoras Unidas.