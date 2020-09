VIDEO. Tras escándalo sexual vía Zoom, diputado argentino renuncia a su puesto

Juan Emilio Ameri no esperó a que una comisión de diputados decidiera su expulsión de la Cámara baja: pasada la medianoche de este viernes, el diputado kirchnerista que protagonizó una escena sexual en medio de la sesión virtual que celebraba la Cámara de Diputados de Argentina, presentó su renuncia a la banca, que fue sometida a una votación nominal esta madrugada y aceptada en el recinto.

Con 224 votos a favor, el rechazo de un diputado y tres abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la dimisión presentada por Ameri tras haber protagonizado una escena sexual vía Zoom mientras participaba de la sesión del órgano.

El diputado oficialista había sido suspendido ayer a las 18:00, hora local, luego de conocerse el episodio, lo que derivó también en la conformación de una comisión para juzgar su accionar en un plazo de 60 días, aunque la presentación de la renuncia por parte de Ameri precipitó los hechos. De todas formas, el comité especial deberá expedirse en los próximos días para que queden sentados los fundamentos de la expulsión.

"Estamos concluyendo un día que nos entristeció a todos. Ninguno mereció el bochorno que provocó la inconducta del diputado renunciante, e igualmente esperamos que la comisión se expida como una señal para que quede claro que la Cámara no va a tolerar este tipo de acciones", aclaró la diputada Silvia Lospennato antes de votar.

"Vivimos un día con acontecimientos atípicos, donde el presidente de la Cámara ha estado a la altura de las circunstancias y queremos felicitarlo. Siendo Ameri un diputado de nuestra bancada no dudamos un segundo y decidimos en consecuencia", expresó la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, al que pertenece Ameri, Cecilia Moreau.

�� ESCÁNDALO EN DIPUTADOS | Un legislador manoseó a una mujer frente a cámara durante la sesión: se trata de Juan Emilio Ameri, del Frente de Todos https://t.co/FGoLCsReyj pic.twitter.com/8Mh2l6eQNr — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 24, 2020

La renuncia

En un comunicado dirigido al presidente de la Cámara, Sergio Massa, Juan Emilio Ameri pidió disculpas por lo ocurrido. "No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo de Salta que me eligió. Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia y para que Argentina se ponga de pie", expresó el diputado.

Pasada las 01:00 de la madrugada el presidente de la Cámara, Sergio Massa, pidió un cuarto intermedio en la sesión en que se debatían temas acordados; lo hizo para reunirse en privado con los titulares de los bloques parlamentarios. Allí se dio a conocer la nota enviada por el diputado salteño y se propuso darle tratamiento esta misma madrugada.

Presidente de Argentina reacciona al hecho

El presidente argentino, Alberto Fernández, indicó en declaraciones a Radio 10 que el episodio sexual en la Cámara de Diputados es "trágico" para la democracia.

"La política se degrada con estos personajes", aseveró sobre Ameri, que pertenecía al mismo espacio político que él, el peronismo.

Fernández llamó a sus colegas a mirar "a los propios compañeros y mirar a quién tienen entre ellos".

"A mí me asombra, me pregunto qué aprendimos como argentinos, esta gente dice creer en la democracia, esta gente dice que le importa la república, a mí me parece que con lo que hacen contradicen todas sus palabras", recalcó el mandatario.

Momento insólito

Las imágenes mostraron cómo la mujer se sentó sobre las rodillas del ya exdiputado, quien la sostuvo por la cintura y se acercó poco a poco a sus pechos hasta recostar su cabeza sobre ellos.

La pareja de Ameri se apartó en un primer momento pero este volvió a acercarse a ella, le bajó el escote del jersey hasta que uno de sus senos quedó al descubierto y comenzó a besárselo durante varios segundos.

"Estoy muy mal, la verdad es que estoy desolado, esto no me tenía que haber pasado", aseguró Ameri ayer en declaraciones al canal local TN.

El diputado explicó que en su casa tiene una señal de internet "espantosa" y que creía que en ese momento estaba "sin conexión" y que por lo tanto su cámara no se estaba viendo en la sesión de diputados.

Cuando su pareja llegó, según su relato, le preguntó cómo le habían quedado "las prótesis" mamarias después de una operación, y entonces fue cuando ocurrió el hecho que en cuestión de minutos se viralizó en el país austral.