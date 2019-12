VIDEO. Un albañil invidente que se hizo viral y no lo sabía

El pasado 20 de diciembre, un usuario de Facebook llamado Julián Gómez compartió un video en el que se observan a varios albañiles trabajando en una casa. Sin embargo, lo que más le impactó fue un joven invidente que ayudaba a los demás hombres a cargar y depositar botes repletos de graba a una mezcladora.

Hoy me tocó ver un caso extraordinario, esta persona es invidente, yo no me había dado cuenta… él es capaz de echar la graba o la arena, dependiendo lo que necesite, y solo se guía por el oído… ya tiene más o menos calculada la distancia”, explica Julián en la grabación.