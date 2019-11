VIDEO. Una joven rescata y cría a un puma pensando que era un gato

Florencia Lobo, una joven de 18 años de la provincia de Tucumán, al norte de Argentina, encontró a finales de septiembre a dos pequeños felinos junto al cadáver de su madre en una cueva. La mujer decidió llevarlos a su casa y criarlos. Uno de los cachorros falleció a la semana por su mal estado de salud. El otro, al que la joven nombró Tito, se convirtió en su fiel compañero. Para su sorpresa, el felino que adoptó pensando que era un gato resultó ser un puma yagouaroundi, una especie que se considera amenazada por la destrucción de su hábitat.

En una entrevista al medio local El Tucumano, Lobo explicó que un día Tito comenzó a caminar de forma extraña. “El veterinario no sabía ni siquiera qué era. Él sospechó que no era un gato normal”, narró la joven, que tras las sospechas del veterinario decidió contactar con una especialista de la reserva de Horco Molle, un área natural protegida perteneciente a la Universidad de Tucumán. A través de fotos, la experta confirmó que Tito no era un gato, sino un puma.

Tras este diagnóstico, esta semana Lobo entregó su mascota a la Fundación Argentina de Rescate Animal, quienes ya trabajan para reincorporarlo a su hábitat natural. “Si vos lo criás y lo consentís, sentís como que es tuyo y te causa dolor que se lo lleven, pero en el fondo sé que está bien que se lo lleven y lo reintegren a la naturaleza”, concluye la joven.