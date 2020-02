“Vamos a reír cuando caiga la bomba”; en medio de bombardeo, padre juega con su hija

Varios usuarios en Internet, al igual que medios internacionales, incluyendo Reuters y The Independent en Turquía, han compartido un video en el que se ve a un padre y su pequeña reírse, mientras afuera de la casa se escucha un bombardeo.

Se trata de Abdullah Abu Salva, quien vive en la provincia siria de Idlib. Este padre de familia sirio, al estilo de la película “La Vida es Bella”, se puso a jugar con su hija de cuatro años, Selva, pretendiendo que los ruidos ocasionados por los bombardeos eran motivos para reírse y no para tener miedo.

La estrategia usada por el padre permitió que su hija tomara los ruidos que se escuchaban el techo de su casa como un juego.

El padre, en medio de los bombardeos, decidió empezar a grabar y a divertirse para mantener la calma a pesar del conflicto. Debido a los intensos bombardeos rusos, Abdullah y su familia emigraron de Sarakib, donde vivían originalmente, a Sarmada, de acuerdo con reporteros turcos.

Ragip Soylu, reportero para el Middle East Eye (@ragipsoylu), publicó un video con el momento y una entrevista que The Independent Turquía hizo a Abdullah, donde éste le dice: “¿Es un avión o es una bomba?”. La pequeña reponde, emocionada: “¡Es una bomba!”.

Y luego dice: “Vamos a reír cuando caiga la bomba”. Al escucharse la explosión, Abdullah dice: “Cayó”, a lo que Selva responde con una gran carcajada. “Es muy gracioso, ¿verdad?”, le dice Abdullah. Y la niña dice: “Sí, es muy gracioso”.

A recently displaced Syrian father Abdullah in Idlib taught a game to his 4-year-old daughter Selva: You should laugh when you hear a warplane.

Now entire family laughs to maintain the pretense, to keep her sipirits high amid a war

Via @alganmehmettpic.twitter.com/NRiSj9NydA

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 17, 2020