Varios expertos desmontan el video viral con los supuestos 'engaños' de la industria de la alimentación

Del Caño, colaboradora en la plataforma de divulgación científica Naukas y en Radio Nacional de España (RNE), ha contestado desde su cuenta de Twitter al mensaje publicado el 7 de diciembre, después de que uno de sus seguidores le consultara por lo que explica el vídeo.

"Si nos fijamos en las imágenes, el vídeo solo recopila anécdotas alimentarias. Son los textos que aparecen en él los que siembran la duda sobre esos productos", explica la experta en alimentación.

La cera de las manzanas

En 2018, la web especializada en desmentir bulos Snopes ya rebatió todo lo que se cuenta en este vídeo. En la versión original, aparece una introducción con una actriz vestida de Blancanieves desmayándose tras morder una manzana. Justo después, el vídeo recomienda enjuagar la fruta con agua tibia para retirar la cera que recubre su piel. Snopes explica que esa película de cera se aplica en esa fruta desde los años 20 sin que haya ninguna duda de que es segura para el consumidor. "Protege a la manzana, además de hacerla visualmente más atractiva", dice la web.

Están de acuerdo en esa explicación Gemma del Caño y Diego Farmacia (Alicante), que también se ha dedicado a desmentir en su web el contenido de este vídeo, compartido en otras redes como Facebook en los últimos años. "Claro que siempre es recomendable lavar una fruta antes de comerla, pero para quitarle el polvo y la suciedad", cuenta este post de la farmacia alicantina.

El colorante de los refrescos

La siguiente escena del vídeo muestra cómo una servilleta absorbe el colorante de un refresco de naranja y destaca en un cartel que "tiene muchos colorantes y químicos".

La seguridad del uso de colorante en este tipo de bebidas "está estrictamente regulada en Estados Unidos y muchos otros países", destaca Snopes. "El problema real es consumir ese tipo de bebidas azucaradas que aumentan el riesgo de obesidad y diabetes", destacan desde Diego Farmacia.

¿Magdalenas sintéticas?

En un tercer segmento, el vídeo lanza una pregunta que deja sin respuesta, lo que genera inquietud en vez de enviar información veraz. Tras desmontar una magdalena, echarle agua y colarla con un escurridor, queda un residuo pegajoso junto al que aparece un texto: "¿fibra sintética?".

Gemma del Caño explica que "las fibras vegetales, como puede ser celulosa, suelen tener ese aspecto pegajoso y no son tóxicas". Snopes cuenta que ese residuo que aparece en imagen es el gluten de la harina con la que está hecha la magdalena. Es algo "completamente seguro si no tienes intolerancia o alergia a él", apunta la farmacia alicantina.

El almidón en la mayonesa

Para el siguiente experimento, puede verse cómo dos tipos de mayonesa se mezclan con yodo. La de la izquierda es mayonesa con almidón y la otra sin almidón. La reacción del yodo y el almidón hace que la mayonesa de la izquierda cambie a un color morado que, según el vídeo es algo "dañino".

"Es cierto que el almidón es un ingrediente que se usa a menudo en la industria alimentaria porque es barato y ayuda a espesar. Es muy común en ingredientes que son poco sanos (como bollería industrial o mayonesa), pero no es tóxico ni dañino a no ser que se consuma en grandes cantidades. Si se mezcla yodo con fiambre, también cambiará de color", explica a Verne Del Caño.

La falsa memoria genética de la miel

El caso que más sorprende a Snopes es el que incluye "un concepto inventado": que la miel tenga memoria genética. En esta quinta parte del vídeo, sus creadores comparan lo que definen como "miel falsa" (diluida con jarabe de azúcar) con miel auténtica. Tras echar un chorro de cada uno de los dos productos en un cuenco con agua y agitarlo, cuentan que la miel real genera un patrón similar al de un panal. Según la falsa explicación del vídeo, eso significa que tiene memoria genética, porque recuerda al origen del producto. Los expertos confirman que es falso.

La memoria genética es un concepto científico que no tiene nada que ver con lo que se muestra en el vídeo. El hecho de que la forma que se crea en la miel pura se parezca a un panal, no tiene ninguna relación con ella. Es una simple anécdota que, en ese contexto, parece trasmitir la idea de que hay algo malo en la miel que no es tan pura, cuando en realidad solo es de peor calidad. "Con este tipo de inventos como la memoria genética de la miel, el vídeo induce al consumidor a dudar de lo que come, cuando lo único que tiene que hacer es elegir bien los alimentos que ingiere", cuenta Del Caño.

Mantequilla contra margarina

En el segmento final, se compara cómo se diluye en agua caliente un trozo de mantequilla y uno de margarina. "Nadie dice que sean el mismo producto. Que reaccionen de forma distinta al agua caliente no muestra ningún tipo de problema con la industria alimentaria", cuenta Snopes.

"Es evidente que la mantequilla es de mejor calidad que la margarina. Pero no hay mucho más que contar", apunta Del Caño. "Hace años, se creía que la margarina era mejor porque está hecha de grasas vegetales. Pero el sector de la alimentación ha descubierto que el proceso a la hora de lograr que esas grasas vegetales se solidifiquen no es tan sano, porque con él aparecen grasas trans. De todas formas, si alguien quiere comer sano, debe prescindir de ambas opciones y optar por el aceite de oliva virgen extra".