Vecinos afectados por inundaciones en Tabasco se forman para recibir una torta

Villahermosa, Tabasco.– El día de ayer no fue como cualquier otro para los integrantes de la familia Fragoso Lozano. Desde las 08:00 horas, llegaron a su negocio Carnitas “La Piedad”, pero en lugar de atender a sus clientes, comenzaron a preparar alimentos para apoyar a los damnificados de las inundaciones.

Rafael Fragoso preparó, junto con sus hermanas y trabajadores, más de 200 tortas de carnitas que fueron obsequiadas a los habitantes de colonias aledañas al Río Grijalva, zonas que resultaron mayormente afectadas por el desbordamiento de ese cuerpo de agua.

Él y sus compañeros de negocio llegaron alrededor de las 14:00 horas a la colonia Gaviotas, sector Armenia, una de las más afectadas, donde regalaron comida a personas que se formaron en una fila por más de tres horas, porque se esparció un rumor de que las autoridades locales podrían llegar para dar apoyos.

Los trabajadores del estado no llegaron, pero sí la camioneta de las Carnitas “La Piedad”, con un cazo lleno de alimentos.

ABANDONADOS

Ahora, los Fragoso Lozano llevan las carnitas a los damnificados de las inundaciones, quienes repiten constantemente una frase: “Estamos solos”, pues alegan que los apoyos del gobierno local se han quedado en los albergues temporales que se montaron dentro de escuelas y otros espacios, pero no se ayuda a las personas que decidieron no salir de su hogar por miedo a que haya saqueos.

En esta población, la desesperación es cada vez más evidente: el agua se les está acabando, no tienen comida y el dinero no importa porque no hay lugares abiertos dónde comprar cosas.

Para tratar de aliviar la necesidad que padece esta gente, Rafael y su familia abrieron un centro de acopio en su negocio para que más personas donen cosas que podrían ser de mucha utilidad.