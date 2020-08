Vecinos golpean a enfermera en León, Guanajuato, porque “los iba a contagiar de coronavirus”

León, Gto.- Una enfermera del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB) fue atacada a golpes por sus vecinos, porque dijeron que los iba a contagiar de coronavirus.

La enfermera Carolina Lira presentó un esguince cervical tras el ataque de sus vecinos, quienes también agredieron a su madre y a una tía, ambas adultas mayores.

La afectada denunció a una mujer y un hombre ante el Ministerio Público por las lesiones que sufrió el sábado pasado cuando estaba en el puesto de comida de su mamá. Refirió que una mujer la jaló del cabello y la azotó contra el piso, mientras que un hombre le pegó con el puño cerrado en la espalda, el pecho y el abdomen, a la par que la insultaban, describió a medios de comunicación.

“Decían que era una basura y que iba a contagiar a toda su familia”, expresó.

“Sentí que me iban a matar, era tanto el coraje y tanta la saña con la que me golpearon que yo la verdad sí pensé morir”, apuntó Carolina Lira, quien también es docente en una universidad privada.

La enfermera comentó que desde mayo pasado los vecinos la hostigaban.

“Ya me habían amenazado previamente cuando la pandemia estaba en su curva fuerte, en mayo, igual aquí al salir aquí de mi domicilio, yo iba saliendo en el carro y uno de ellos se acercó a mi carro y me dijo que me bajara, que me iba a partir mi madre, que me iba a matar porque yo era una basura y porque iba a infectar a todo mundo”, declaró.

Dijo que desde entonces ella y su familia tenían miedo de salir a la calle. "No pensamos que iban a llegar hasta esto", agregó.

Explicó que primero golpearon a su madre, luego a ella y después a su tía, cuando intervino para defenderla.

Carolina Lira fue valorada por personal de salud, que determinó que usara un collarín y tuviera reposo al no requerir hospitalización.

Ante la agresión de la que fue víctima la enfermera, el HRAEB manifestó su rechazo a todo tipo de violencia física y emocional en contra de los trabajadores de la salud.

“Lamentamos y repudiamos los actos de violencia sufridos por nuestra compañera y estaremos brindando a ella y a sus familiares afectados, la atención médica y psicológica necesarias para su recuperación. Nos hemos mantenido en comunicación estrecha con autoridades del Gobierno del Estado, Gobierno Municipal así como de la Fiscalía General del Estado para asegurarnos que se realicen las investigaciones pertinentes”, expuso en un comunicado.