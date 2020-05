¡Victoria! Así se siente ganarle al Covid-19

Entre aplausos y porras, médicos y enfermeras del Hospital Juárez de México dijeron adiós a Janet Orozco, Candelaria Valle y José Luis Chantes.

Los tres fueron pacientes de Covid-19 y ayer recibieron su alta médica. Con ellos, esta unidad médica ha enviado a su hogar a 155 mexicanos que lograron superar la enfermedad respiratoria.

En el piso de recuperación del hospital dedicado a personas con coronavirus, en donde hay cerca de 100 camas, de la 300 a la 399, José Luis Chantes salió con los brazos hacia arriba, como símbolo de que venció al nuevo coronavirus; él abandonó la cama 370.

“Bye, se porta bien y nos extraña”, le dijo una enfermera al hombre de 36 años, quien sólo sonrió y murmuró: “Trataré”.

Antes de salir del hospital en el que estuvo internado por 19 dias, José Luis compartió con EL UNIVERSAL su experiencia tras ser un paciente con el virus SarsCoV-2.

“Pasé 18 días aquí, hoy era el número 19 y me da mucho gusto salir. Me diagnosticaron aquí, me empecé a sentir mal, con fiebre y no podía respirar, por eso vine al hospital. Me atendieron, me hicieron la prueba y me dijeron que, efectivamente, tenía coronavirus”, contó el hombre, de oficio comerciante.

Cuando comenzó la pandemia, José Luis pensaba que no era real, incluso decía a sus amigos que se trataba de una mentira.

“Ya estando aquí ves que es verdad. Lo más complicado es no poder respirar, me faltaba mucho el aire, pero la atención fue excelente por parte de los doctores y enfermeras, e hice amigos aquí en recuperación”, dijo.

Además de la parte física, para el padre de cuatro niños lo más difícil fue estar lejos de su familia y el temor de haberlos contagiado, por eso agradece que en este centro médico se realicen videollamadas a fin de comunicar a los pacientes con sus seres queridos.

Janet Orozco dijo que lo primero que haría tras salir del hospital sería abrazar a sus hijos.

“Está muy bien, porque no tener comunicación y no ver a tu familia sí te desanima, pero hablar con ellos es como un aliento para seguir adelante. Yo pasé mucho tiempo sin saber de mi familia y fue muy bonito cuando hablé con mi esposa”, recordó.

Ahora que se esperan las semanas más críticas de la pandemia, José Luis pide a la población que se quede en casa y tome todas las precauciones posibles para no contraer el virus. “No es mentira, les pido que definitivamente se queden en sus casas, que se cuiden, porque a veces uno no cree hasta que lo vive, como yo”, señaló.

Janet Orozco también fue despedida con felicitaciones antes de cruzar la puerta con la leyenda “Egreso pacientes Covid”. Afirmó que lo primero que hará al llegar a casa será abrazar a sus hijos y con la voz entrecortada pide a los mexicanos que se cuiden y permanezcan en casa, porque el coronavirus sí existe.

“Voy a abrazar a mis hijos. Tengo dos, uno de 10 y otro de 14 años. Yo le pido a toda la gente que se quede en casa y haga caso. Si el gobierno dice algo, háganlo, porque es verdad esto del coronavirus”, indicó.

La mujer de 40 años relató que contrajo Covid-19 en su trabajo de intendencia y estuvo hospitalizada 16 días.

“Vengo de la tercera sección de Chapultepec, estuve dos semanas aquí, me contagié en mi trabajo de limpieza, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Empecé con fiebre y gripa, fui al centro de salud y me hicieron la prueba; a los nueve días, cuando me iban a entregar los resultados, me sentía muy mal y no podía respirar, me dolía el brazo izquierdo y el pecho, por eso me vine aquí, al Juárez”, narró.

Al llegar al hospital, que se ubica en la avenida Instituto Politécnico Nacional, los profesionales de la salud identificaron que su condición se estaba complicando, por lo que informaron a la paciente que tendría que ser intubada.

José Luis Chantes pensaba que el coronavirus era mentira, hasta que fue a dar al hospital.

“La atención fue excelente, sobre todo de la doctora Martínez y de todas las enfermeras. Lo más feo fue estar intubada, pero los médicos me explicaron que me estaba complicando y lo tenían que hacer, pero la atención fue muy rápida”, dijo.

Por medio de una videollamada Janet informó a su familia que sería dada de alta. “Estamos muy felices. Afuera me espera mi esposo, ya lo quiero ver”, expresó.

A sus 66 años, Candelaria se siente una guerrera que venció al Covid-19. “Es muy bonito salir de aquí, pensé que ya no la contaba”, afirmó.

Tras asegurar que es muy penosa, la señora, que vive en Ojo de Agua, Estado de México, agradeció a todo el personal que la atendió tras dar positivo a coronavirus.

“Me da pena..., sólo agradezco mucho salir bien de aquí, fue muy bueno el trato, me atendieron muy bien, y lo único que puedo decir es que crean y se cuiden, que no salgan de casa. Me siento bien, pensé que ya no salía; entonces, me emociona vencer al Covid”, aseveró.