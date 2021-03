“Viejas huevonas... nomás andan inventando fregaderas pa'no trabajar", exhiben a maestro por comentarios machistas

A travñes de una publicación en Facebook, Gladys Ruiz, estudiante de la Universidad de Sonora exhibió al maestro Abel Baca por los comentarios que expresó con respecto a la lucha feminista cuando las alumnas pidieron permiso para unirse al 9M "Un día sin nosotras"

“Soy alumna de la Universidad de Sonora y entre varias hermanas de distintas carreras de dicha universidad queremos conmerorar el 9 de Marzo como un Día Sin Mujeres para crear conciencia” menciona en la publicación.

Después del texto, la alumna publicó capturas de pantalla de la conversación, en donde se puede leer.

“Muy bien, adelante, de una vez les pondré falta entonces... jajaja. ¿Qué no?. Todo conlleva una responsabilidad, si no, no tendría sentido, pero aplaudo su solidaridad, su entrega. Su...jajaja, es broma, no aguanté la risa... perdón. Las apoyo pero sin violencia”.