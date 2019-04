Viral: estafan a Apple con iPhones falsos

Dos estudiantes chinos de ingeniería en Oregón estafaron a Apple con varios miles de dólares en reemplazos de iPhone y ahora enfrentan cargos criminales en una corte federal, como informó el diario local The Oregonian.

Yangyang Zhou y Quan Jiang, han sido acusados de transportar miles de iPhones falsificados a los Estados Unidos desde Hong Kong para llevar a cabo la estafa.

Desde 2017, los estudiantes enviaban iPhones falsos al servicio técnico de Apple alegando que no los dispositivos no encendían. En muchos casos, Apple reemplazó los productos falsicados con iPhones reales, lo que le costó a la compañía un estimado de 895 mil 800 dólares.

Los iPhones reales se enviaron al extranjero y se vendieron sin ningún problema. Jiang y Zhou obtuvieron un porcentaje de las ganancias, según documentos judiciales, mismos que señalan que mil 493 de las tres mil 69 reclamaciones de garantía enviadas obtuvieron un iPhone de reemplazo.

El fraude se descubrió gracias a que unos agentes de aduana, detuvieron cinco envíos sospechosos de dispositivos con el logo de Apple y diseños muy similares a los productos reales. La investigación llevó a los agentes a los estudiantes, quienes indicaron que sólo son intermediarios de usuarios de China.

Un agente de Seguridad Nacional explicó que el engaño se pudo perpetuar debido a que los empleados de Apple Store no podían vericar la autenticidad de los dispositivos porque no se encendían. Pero el proceso de reemplazo de teléfonos de Apple se inició mientras tanto, ya que los hombres armaron que estaban cubiertos por la garantía del producto. Aparentemente, Apple no requirió comprobante de compra para reemplazar los teléfonos.